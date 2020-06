Microempresária eleva vendas de produtos eróticos em 80% com pandemia

Jara Gabrielle acredita que a maior aproximação com os consumidores contribuiu para o aumento de suas vendas durante a pandemia (foto: Arquivo pessoal/ Divulgação) pandemia do coronavírus afetou duramente a economia. Mas, para a microempreendedora Jara Gabrielle Menezes de Faria, de Montes Claros, foi diferente. Crise, que crise? Ela assegura que, após a pandemia, suas vendas aumentaram em cerca de 80%. Jara trabalha com a venda de produtos eróticos e aproveita este 12 de Junho, Dia dos Namorados, para faturar ainda mais. afetou duramente a economia. Mas, para a microempreendedora Jara Gabrielle Menezes de Faria, de Montes Claros, foi diferente. Crise, que crise? Ela assegura que, após a pandemia, suas vendas aumentaram em cerca de 80%. Jara trabalha com a venda dee aproveita este 12 de Junho,, para faturar ainda mais.









Formada em fisioterapia, Jara tem especialização em terapia sexual. Para aprimorar o seu negócio, fez curso de marketing digital e participou de outras capacitações oferecidas pelo Sebrae Minas.





“Aderi às vendas (pelo sistema) delivery e investi em vídeos, para atrelar ainda mais a minha imagem ao meu trabalho”, explica a microempreendedora. "Sempre quis levar os meus negócios para o on-line, mas vivia adiando por causa dos atendimentos presenciais. Com a pandemia, consegui colocar em prática parte desses projetos – e lógico que ainda faltam vários", completa.





Uma das “inovações” de microempreendedora e terapeuta sexual foi a criação de um curso de “Pompoarismo feminino”, que está disponível para a compra pela internet, pela plataforma “hotmart". Ela já ministrava o curso havia mais de quatro anos, no modelo presencial.





A microemprendedora ressalta que, pela “peculiaridade” do seu negócio, é essencial contar com a confiança de quem compra, especialmente, das mulheres. Mas ela frisa que o bom relacionamento com a clientela é a chave para alcançar bons resultados em qualquer ramo comercial.





“Hoje é impossível ter sucesso em um negócio sem criar um relacionamento com seu cliente. E pessoas se relacionam com pessoas, não com produtos. As lives, vídeos e conteúdos me deixam próxima dos meus clientes e criam uma identificação. Minha temática é sexualidade e relacionamento. Produzo meus próprios conteúdos e entrego. Dessa forma, mostro que sei exatamente do que estou falando e consigo passar mais credibilidade e gerar confiança”, relata Jara Freitas.





Ela revela ainda que, em, algumas lives, produz mini e-books e compartilha em um grupo de WhatsApp. Aborda temas ligados à sexualidade, como as práticas sexuais mais prazerosas e orgasmo, focando questões como autoestima, aceitação do corpo, empoderamento e autoconhecimento.





A pequena empresária acredita que essa “maior aproximação” com os consumidores contribuiu para o aumento de suas vendas durante a pandemia. “Acho que esse crescimento se deve a um relacionamento mais próximo com o meu cliente, a uma maior assistência, a maior constância nas redes sociais, uma preocupação ainda maior com a qualidade no atendimento. Fiz vários cursos e leituras e também observo bastante o comportamento das pessoas de sucesso que admiro nessa área”, frisa.





A microemprendedora e terapeuta destaca que também busca a felicidade dos casais. “Não me preocupo apenas em vender produtos, quero também oferecer um conteúdo que possa melhorar a relação do casal. Cada um tem uma necessidade ou um gosto diferente e cabe a mim como profissional orientar e oferecer os produtos apropriados”, pontua.

Vendas no feriado

Enquanto comerciantes, sobretudo donos de bares e restaurantes, reclamam por não poderem abrir totalmente os seus estabelecimentos e elevar o faturamento neste 12 de junho, diferentemente de anos anteriores, Jara Freitas afirma que não tem do que reclamar. Ao contrário, ela comemora a chegada do Dia dos Namorados.





“Vejo (a data) como uma ótima oportunidade de aumentar a conexão dos casais”, afirma. Para incrementar as vendas dos seus “brinquedinhos”, ela fez uma parceria com um motel de Montes Claros. Seus clientes que fizeram compras no valor igual ou superior a R$ 150 nos últimos dias ganharam direito a concorrer a um sorteio de um jantar em uma suíte do motel, com uma decoração especial.

Quebrando tabus

A terapeuta sexual revela ainda persiste tabu sobre o sexo, mas que, aos poucos, vai sendo superado. “Óbvio que ainda falta muito pra gente romper essa barreira do Tabu em relação ao sexo, mas, a cada dia mais um número maior de pessoas estão conseguimos dar um passo à frente em relação à essa libertação e conseguindo encarar o sexo com mais naturalidade. Os feedbacks que recebo são geralmente nesse sentido e eu fico muito feliz com cada contribuição que posso dar”, afirma Jara.