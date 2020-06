Azul pretende aumentar voos diários para 240; 66 cidades serão atendidas

A empresa irá voar novamente para seis destinos domésticos (foto: Pixabay)

Após divulgar os, ainformou ao mercado queem julho, comparado com 115 decolagens por dia em junho, em seu processo de retomada de atividades após a fase mais aguda da pandemia do novo coronavírus. Atotalizando 66 cidades atendidas."Continuamos a ver melhorias no ambiente de demanda., conseguimos aproveitar a demanda ao máximo e iremos continuar a aumentar gradativamente a nossa malha", afirmou Abhi Shah, Vice-Presidente de Receitas da Azul.