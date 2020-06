Abrainc confirma reabertura dos estandes de imóveis em SP a partir de amanhã

As construtoras receberam nesta terça-feira, 9, a autorização da Prefeitura de São Paulo para reabertura dos estandes de vendas de imóveis a partir de amanhã, 10. Os locais poderão funcionar por quatro horas diárias e adotarão um conjunto de protocolos de segurança para combater a propagação do coronavírus.



A informação foi antecipada mais cedo pelo Broadcast e confirmada há pouco pela Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias (Abrainc), que se reuniu no fim da tarde com a Prefeitura e demais associações do setor.



No encontro, as entidades assinaram um termo de compromisso validando um conjunto de 12 medidas que deverão ser adotadas em todos os estabelecimentos na retomada das atividades.



Entre essas medidas está o funcionamento em horário reduzido, o uso obrigatório de máscaras, a medição de temperatura de clientes e colaboradores, regras de distanciamento social, oferta de álcool gel, reforço na higienização dos ambientes, entre outras.



Para o presidente da Abrainc, Luiz França, o setor tem plena capacidade de se adaptar rapidamente ao protocolo exigido pela Prefeitura de São Paulo.



"As obras não pararam em nenhum momento durante a pandemia e todas as nossas associadas adotaram rígidos protocolos nos canteiros de obras. E iremos fazer o mesmo nas empresas e nos estandes, pois conseguimos adequar os estabelecimentos de maneira organizada e rápida", afirmou França, em nota.