Cadastro para solicitar auxílio emergencial pode ser feito nas agências dos Correios

27 milhões de pessoas sejam atendidas nas agências. Basta o interessado levar os documentos necessários, como identificação oficial com foto, CPF próprio e dos membros da família que dependem da renda do titular, entre outros. Aqueles que não possuem conta em banco terão uma Conta Social Digital na Caixa, em caso de aprovação do cadastro. Para isso, basta apresentar um documento de identificação. A expectativa é que sejam atendidas nas agências. Basta o interessado levar os, como identificação oficial com foto, CPF próprio e dos membros da família que dependem da renda do titular, entre outros. Aqueles que não possuem conta em banco terão uma, em caso de aprovação do cadastro. Para isso, basta apresentar um documento de identificação.





Com o cadastro feito em uma agência dos Correios, a pessoa poderá consultar o andamento do pedido em qualquer unidade após o prazo estabelecido pela Dataprev. Basta o usuário estar munido com o comprovante de atendimento e o CPF.





As agências franqueadas dos Correios, pelo fato de serem operadas pelo setor privado, ficaram de fora do contrato assinado na última sexta-feira, entre a instituição e o Ministério da Cidadania. A medida abrange apenas pessoas sem acesso à internet. Quem puder acessar a rede, pode fazer a solicitação de forma digital no aplicativo ou site da Caixa ou da Dataprev.





Com o intuito de evitar aglomerações, foi estabelecido um calendário para a solicitação do cadastro do auxílio emergencial nas agências, conforme o mês de nascimento do cidadão:





Segunda-feira: nascidos em janeiro e fevereiro;





Terça-feira: nascidos em março e abril;





Quarta-feira: nascidos em maio e junho;





Quinta-feira: nascidos em julho, agosto e setembro;





Sexta-feira: nascidos em outubro, novembro e dezembro.





Na página dos Correios, no sistema Busca Agência, é possível obter informações sobre as unidades abertas ao público. A grande maioria dos pontos de atendimento funciona de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

