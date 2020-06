Petrobras registra 1.089 empregados contaminados por covid-19; 940 recuperados

A Petrobras registrou até o momento 1.089 empregados contaminados por covid-19, sendo que 940 já estão recuperados e 149 se encontram em quarentena, informou o Ministério de Minas e Energia (MME) em seu boletim semanal.



Ao todo, as empresas ligadas ao MME tiveram até agora 1.483 casos de contaminação, sendo 1.196 já recuperados e 287 em quarentena. Também foram registrados 12 óbitos, sendo cinco na Eletrobras, 3 na Companhia de Pesquisas de Recursos Minerais (CPRM), 3 na Agência Nacional de Mineração (ANM), e um no próprio ministério.



O monitoramento do MME sobre covid-19 nas empresas que controla foi iniciado no dia 9 de maio, quando havia 258 casos confirmados e 270 pessoas recuperadas.