Petrobras divulga venda de participação em cinco empresas de energia

(foto: Arquivo/Agência Brasil)

Processo de venda

informou, na noite dessa quinta-feira (4), que iniciou a etapa de divulgação da oportunidade (teaser), referente à venda de suas participações em cinco empresas de geração deNa divulgação, os interessados em comprar a participação daterão acesso às principais informações sobre a oportunidade, bem como os critérios de elegibilidade para seleção de potenciais participantes.As participações são na empresa Brasympe Energia S.A., Energética Suape II S.A., Termoelétrica Potiguar S.A. (TEP), Companhia Energética Manauara S.A. (CEM) e Brentech Energia S.A.A venda de participação nas empresas faz parte da política de desinvestimentos da Petrobras, com o objetivo, segundo a estatal, de otimizar seu portfólio e melhorar de alocação do capital da companhia.



De acordo com nota divulgada pela Petrobras, as principais etapas subsequentes do processo de venda serão informadas oportunamente ao mercado.



A presente divulgação está de acordo com as diretrizes para desinvestimentos da Petrobras e com o regime especial de desinvestimento de ativos pelas sociedades de economia mista federais, previsto no Decreto 9.188/2017. Essa operação está alinhada à estratégia de otimização do portfólio e melhoria de alocação do capital da companhia, visando à maximização de valor para os seus acionistas.

Sobre as empresas



A Petrobras detém 20% da Brasympe, que por sua vez possui 60% da Termocabo S.A., que é dona de uma usina termelétrica movida a óleo combustível situada em Pernambuco, com capacidade instalada de 49,7 MW.



A Petrobras detém 20% da Suape II, que é proprietária de uma usina termelétrica movida a óleo combustível localizada em Pernambuco, com capacidade instalada de 381,25 MW.



A Petrobras detém 20% da TEP, que é uma holding que possui participação de 60% na Companhia Energética Manauara S.A. (CEM) e de 70% na Areia Energia S.A. e Água Limpa Energia S.A., proprietárias de pequenas centrais hidrelétricas, localizadas em Tocantins, com capacidade instalada de 11,4 MW e 14 MW, respectivamente.



A Petrobras detém 40% da CEM, que possui uma usina termelétrica de bicombustível (óleo diesel e gás natural) localizada no Amazonas com 85,4 MW de capacidade instalada. A Petrobras detém 30% da Brentech, proprietária da Usina Termelétrica Goiânia II movida a diesel, localizada em Goiás, com capacidade instalada de 140,3 MW.

(Com Agência Brasil e Agência Petrobras)