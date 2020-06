BC publica na internet boxe sobre cooperativas de crédito

O Banco Central publicou nesta quarta-feira, 3, na internet um boxe com o tema "Cooperativas de crédito versus bancos privados: comportamento após a captura de novos clientes". O estudo faz parte do Relatório de Economia Bancária (REB), que será divulgado na manhã da quinta-feira, dia 4.



No estudo antecipado nesta quarta, o BC registra que, assim como ocorre no caso dos bancos privados, "as cooperativas de crédito também atraem novos clientes oferecendo taxas de juros mais baixas e vão paulatinamente aumentando as taxas nas novas operações". "No entanto, de acordo com as estimativas pontuais, a intensidade dos aumentos encontrados para cooperativas de crédito é menor relativamente à dos bancos privados."



O BC concluiu ainda no estudo que, "no caso dos bancos privados, o aumento das taxas após a captura do novo cliente faz com que ele seja consideravelmente superior ao da IF instituição financeira anterior". "No entanto, o aumento dos spreads nas cooperativas de crédito é consideravelmente menor, ultrapassando o spread da IF anterior por uma pequena margem, possivelmente dentro dos limites de erro estatístico."



O boxe está disponível em https://www.bcb.gov.br/content/publicacoes/Documents/reb/boxesreb2018/6_cap_6_box13.pdf.