Tesouro anuncia emissão de 2 novos títulos em dólares

Com a melhora do humor nos mercados internacionais nos últimos dias, o Tesouro Nacional aproveitou para anunciar há pouco a emissão externa de dois novos títulos. Os papéis terão vencimento em cinco anos (Global 2025) e dez anos (Global 2030).



"O objetivo da operação é dar continuidade à estratégia do Tesouro Nacional de promover a liquidez da curva de juros soberana em dólar no mercado externo, provendo referência para o setor corporativo, e antecipar financiamento de vencimentos em moeda estrangeira", informou o órgão.



De acordo com o Tesouro, a operação será liderada pelos bancos Bank of America, Deutsche Bank, Itau BBA e JPMorgan. O resultado da emissão será divulgado no fim desta quarta-feira, 3.



A última emissão externa do Tesouro ocorreu no dia 4 de novembro de 2019, com a reabertura do Global 2029, em um montante de US$ 500 milhões, e a primeira emissão do Global 2050, com venda de US$ 2,5 bilhões.



Na ocasião, o órgão também realizou a recompra antecipada de parte dos títulos externos em mercado.