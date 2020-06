Triunfo: Movimento em rodovias administradas cai 13,9% na quarta semana de maio

A Triunfo Participações e Investimentos, empresa do setor de infraestrutura, informou nesta segunda-feira, 1º, seus dados operacionais referentes à quarta semana de maio. Os dados se referem ao período de 22 a 28 de maio, em comparação à semana de 13 a 19 de março, antes do início da quarentena por conta da pandemia de covid-19.



Na última semana do mês passado, houve queda de 13,9% no tráfego de veículos nas rodovias administradas pela companhia. O movimento de veículos leves recuou 77,3%, enquanto o tráfego de veículos pesados caiu 36,6%. Os dados se referem à Concebra, Concer, Transbrasiliana e Econorte.



A empresa também informou o movimento no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Em maio, houve uma queda de 71,7% no tráfego de aeronaves, em comparação a maio de 2019, para 88 aviões. No intervalo, o total de passageiros transportados caiu 76,1%, para 6.976 pessoas.