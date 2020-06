Venda de papelão ondulado cai 10,89% em abril ante março, diz ABPO

As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - diminuíram 10,89% em abril ante março e 2,37% ante um ano atrás, totalizando 285.436 toneladas, de acordo com informações da Associação Brasileira do Papelão Ondulado (ABPO). A queda, conforme a entidade, interrompe um crescimento interanual dos últimos dois anos e representa o primeiro impacto da pandemia de covid-19 no setor.



Com um dia útil a menos do que abril do ano anterior, a produção por dia útil apresentou crescimento de 1,7% para 11.893 toneladas.



Considerando os dados livres de influência sazonal, em abril a expedição de papelão ondulado caiu 4,8% em relação a março, para 300.130 toneladas, menor nível desde julho de 2019.



A expedição por dia útil nos dados sazonalmente ajustados foi de 12.505 toneladas, 3,2% superior a março.