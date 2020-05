CVC adia mais uma vez entrega do balanço do quarto trimestre de 2019

A operadora e agência de viagens CVC informou nesta sexta-feira, 29, que as suas demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2019 só devem ser apresentadas até 31 de julho.



No fim de fevereiro, a operadora constatou indícios de erros na contabilização de valores transferidos a fornecedores de serviços turísticos. A empresa afirma não ter tido tempo suficiente para finalizar a elaboração das demonstrações financeiras referentes ao exercício de 2019, "não apenas em virtude do grau de complexidade envolvido naqueles processos, mas também pelos impactos e restrições operacionais decorrentes da pandemia de covid-19".



"Por essa razão, a companhia informa que não divulgará as demonstrações financeiras referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019 no prazo regulamentar extraordinário estabelecido pela Deliberação CVM nº 849/2020", diz, em fato relevante.



A meta da CVC é apresentar as demonstrações financeiras até o fim de julho, inclusive no que se refere a impactos em resultados de exercícios anteriores.



Dados preliminares



A primeira data prevista para a apresentação do balanço do quarto trimestre do ano passado era 31 de março. Na ocasião, a companhia apresentou informações financeiras preliminares não auditadas sobre o intervalo entre outubro de dezembro de 2019.



No período, o lucro líquido consolidado foi de R$ 187,6 milhões em 2019, queda de 2% ante o resultado contábil ano anterior. Na mesma base de comparação, a empresa registrou alta de 11,3% na receita líquida, que somou R$ 1,661 bilhão, com um recuo de 1,6 ponto porcentual na margem, de 11,3% para 9,7%. O Ebitda normalizado ficou em R$ 560,3 milhões, queda de 0,5%.