Roberto Fendt é indicado novo secretário especial de Comércio Exterior

Roberto Fendt foi indicado ao cargo por Paulo Guedes (foto: Flickr/ Roberto Fendt)

O ministro da Economia,, indicou o economistapara assumir a. Fendt ocupará a pasta que é hoje comandada por Marcos Troyjo, que em julho deixará o cargo para assumir a presidência do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o banco dos Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).Segundo informações divulgadas pelo Ministério da Economia, Fendt é graduado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e possui mestrado e doutorado pela Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Atualmente, o economista é secretário-executivo do Conselho Empresarial Brasil-China.Troyjo foi eleito presidente do Novo Banco de Desenvolvimento por unanimidade pelo conselho de governadores do banco. Ele será o segundo presidente do NDB, que foi criado em 2014 e é atualmente comandado pelo indiano Kundapur Vaman Kamath.