Tesouro: DPF tem queda de 1,28% em abril ante março

O estoque da dívida pública federal (DPF) caiu 1,28% em abril, quando atingiu R$ 4,160 trilhões. Os dados foram divulgados nesta quarta-feira, 27, pelo Tesouro Nacional. Em março, o estoque estava em R$ 4.214,79 trilhão.



A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 28,68 bilhões no mês passado, quando houve resgate líquido de R$ 82,66 bilhões.



A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) caiu 1,57 % e fechou o mês em R$ 3,943 trilhões.



Já a Dívida Pública Federal externa (DPFe) ficou 4,23% maior, somando R$ 217,11 bilhões no mês passado.