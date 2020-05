Maia defende prorrogar efeitos da MP 936, que reduz jornada de trabalho

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que é a favor de prorrogar os efeitos da Medida Provisória 936 que permite acordos para redução de jornada e salário na crise do novo coronavírus.



A proposta está na pauta da Câmara de hoje, porém, Maia disse que é possível que ela seja votada só amanhã, porque o relatório, segundo ele ainda não está pronto. O relator, deputado Orlando Silva (PCdoB-SP), vai propor a prorrogação da desoneração da folha de salários para 17 setores da economia por mais dois anos como uma tentativa de manter empregos no momento pós-pandemia.



"Há urgência em votar a 936, entre hoje e amanhã, para que o Senado possa debater e o governo decidir prorrogar ou não os efeitos do programa", disse Maia. "Estamos terminando o relatório, não sei se fica pronto hoje. A intenção é terminar nessa semana, já que o prazo dela está acabando", disse.



"A votação dessa matéria sempre traz enfrentamento de ponto de vista, a esquerda sempre vai ter uma agenda e a direita, outra", afirmou.