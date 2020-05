Marcos Troyjo é eleito presidente de Novo Banco de Desenvolvimento, dos Brics

O secretário especial de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Marcos Troyjo, foi eleito presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o banco dos Brics (bloco formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).



A presidência do banco nos próximos cinco anos será brasileira, conforme rodízio acertado entre os membros. Indicado pelo governo brasileiro, Troyjo foi eleito por unanimidade pelo conselho de governadores do NDB e comandará o banco a partir de julho.



O brasileiro será o segundo presidente do banco, que foi criado em 2014 e é atualmente comandado pelo indiano Kundapur Vaman Kamath.



Troyjo é economista, cientista político e diplomata. Foi cofundador e diretor do BRICLab, centro de estudos sobre Brics na Universidade Columbia (EUA), onde é professor de economia e relações internacionais.



É o representante brasileiro em conselhos de organizações econômicas multilaterais, entre elas o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e o Comitê de Desenvolvimento do Banco Mundial.