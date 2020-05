Governo diz que não existe fila na solicitação do seguro-desemprego

O secretário de Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Dalcolmo, disse que não existe fila de pedidos do seguro-desemprego e que os processamentos estão sendo feitos em até 48 horas. O Ministério da Economia estima que 250 mil pessoas que têm o direito de pedir o benefício ainda não o fizeram.



"Não existe um represamento de solicitações, é que muitas vezes as pessoas ainda não fizeram o pedido por não terem conhecimento ou por estarem no prazo de solicitação quatro meses após a demissão", afirmou Dalcomo.



Questionado se o governo abrirá crédito extraordinário para bancar o aumento nos pedidos de seguro desemprego, Dalcolmo lembrou que o benefício é pago com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), que já é deficitário. "Isso acaba batendo no Tesouro Nacional", completou.



Empresários



O secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, disse que as solicitações do benefício emergencial estão longe de chegar ao limite. "Os empresários aguardam a conversão em lei", afirmou.