Petrobras tem 181 empregados com covid-19 e 510 recuperados, diz MME

A Petrobras informou ao Ministério de Minas e Energia (MME) que a empresa tinha, em 24 de maio, 181 casos confirmados de empregados próprios contaminados com covid-19, contra 243 uma semana antes, e 510 casos de pessoas recuperadas da doença, ante 330 na mesma comparação.



A empresa não registra nenhum óbito entre os seus contratados, segundo o MME.



O ministério deixou de informar o número de empregados terceirizados da Petrobras contaminados pela pandemia desde o dia 4 de maio, quando entre colaboradores próprios e de empresas contratadas foram registrados 806 casos.



Ao todo são nove mortes registradas nas empresas ligadas o MME, sendo o maior número na Eletrobras, que teve cinco óbitos, de acordo com relatório divulgado semanalmente.



A estatal do setor elétrico tem 88 casos de empregados contaminados e 53 recuperados. Os demais óbitos foram registrados nas empresas ligadas ao setor de mineração, sendo dois na Agência Nacional de Mineração (ANM) e dois na Serviços Geológicos do Brasil (CPRM).



As empresas ligadas ao MME tem ao todo 304 casos confirmados de covid-19 e 641 pessoas recuperadas.