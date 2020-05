Capacidade das refinarias Petrobras sobe a 73,6%, diz MME

O Ministério de Minas e Energia (MME) informou que as refinarias da Petrobras, exceto a Refinaria Potiguar Clara Camarão (RPCC), atingiram no domingo, 24, capacidade de produção de 73,6%, próxima à verificada antes do início da pandemia do novo coronavírus (covid-19), de 75%.



O impacto inicial da doença, que provocou o isolamento social no País, chegou a reduzir a produção das refinarias da estatal para cerca de 50% entre final de março e começo de abril, mas a produção aos poucos foi sendo retomada e na semana passada atingiu fator de utilização de 71%.



Em webinar na semana passada, a diretora de Refino de Gás Natural da Petrobras, Anelise Lara, afirmou que estava percebendo crescimento de consumo interno, devido à quebra do isolamento social em alguns mercados.