Fitch corta previsão para PIB do Brasil, de contração de 4% para queda de 6%

A Fitch Ratings prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil registrará contração de 6% em 2020, uma piora em relação à projeção anterior, publicada em abril, quando a estimativa apontava para retração de 4%. Em relatório divulgado nesta terça-feira, 26, a instituição cita a "deterioração da crise de saúde" provocada pelo coronavírus no País.



A revisão nos números brasileiros contribuiu para novo corte na previsão para o PIB dos países emergentes, excluindo China, que agora é de queda de 4,5% neste ano.



Na última atualização, a Fitch projetava contração de 3,9%.



Ainda segundo o documento, a economia da Índia deve encolher 5% no atual ano financeiro, que termina em março de 2021, frente à previsão anterior de crescimento de 0,8%.