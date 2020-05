IPCA-15 de maio é o menor desde implantação do Plano Real, afirma IBGE

A deflação de 0,59% registrada em maio pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) foi o menor resultado do indicador desde o início do Plano Real, de 1994. No mês de maio de 2019, o IPCA-15 tinha subido 0,35% segundo os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Como consequência, a taxa acumulada em 12 meses passou de 2,92% em abril para 1,96% em maio, o resultado mais baixo desde fevereiro de 1999, quando a taxa havia sido de 1,80%.



Grupos



Em meio à pandemia do novo coronavírus, as famílias voltaram a gastar mais com alimentação e bebidas, segundo dados do IPCA-15. O grupo Alimentação e bebidas passou de um avanço de 2,46% em abril para um aumento de 0,46% em maio, uma contribuição de 0,09 ponto porcentual no IPCA-15 deste mês.



Os alimentos para consumo no domicílio passaram de uma alta de 3,14% em abril para elevação de 0,60% em maio. A cebola ficou 33,59% mais cara, uma contribuição de 0,04 ponto porcentual para o IPCA-15 do mês. As famílias também pagaram mais pela batata-inglesa (16,91%), feijão-carioca (13,62%), alho (5,22%) e arroz (2,59%).



Por outro lado, a cenoura saiu de uma alta de 31,67% no IPCA-15 de abril para uma queda de 6,41% em maio. As carnes recuaram 1,33%, contribuindo com -0,03 ponto porcentual para a deflação deste mês.



A alimentação fora do domicílio desacelerou de alta de 0,94% em abril para aumento de 0,13% em maio. O lanche ficou 0,64% mais caro em maio, após ter subido 3,23% em abril.



Já o gasto das famílias com Transportes recuou 3,15% em maio, após uma queda de 1,47% em abril. O grupo deu a maior contribuição negativa para a taxa de -0,59% do IPCA-15, o equivalente a -0,63 ponto porcentual.



O destaque foi o recuo de 8,54% nos preços dos combustíveis. A gasolina encolheu 8,51%, o item de maior impacto negativo na inflação do mês, -0,41 ponto porcentual. O etanol ficou 10,40% mais barato, enquanto o óleo diesel diminuiu 5,50% e o preço do gás veicular encolheu 1,21%.



As passagens aéreas saíram de uma alta de 14,83% em abril para uma queda de 27,08% em maio, contribuindo com -0,17 ponto porcentual para o IPCA-15 deste mês. Houve reduções de tarifas em todas as áreas pesquisadas.