Conheça dicas para economizar na compra de remédios durante a pandemia

Valor médio nacional gastado pela população é de R$55,04. (foto: Leandro Couri/EM/DA.Press)

Diante da atual pandemia de coronavírus, momento em que a população vai às farmácias com grande frequência, principalmente para adquirir produtos ligados à COVID-19, como vitaminas, antigripais e produtos de higiênica, conheça dicas para economizar na hora das compras. A Associação Brasileira de Educadores Financeiros (ABEFIN) divulgou algumas orientações para auxiliar o consumidor em meio à crise.









O estudo também aponta que 86,7% dos entrevistados não costumam pesquisar preços em outra farmácias antes de comprar os produtos. No entanto, 64,4% dos entrevistados indicaram o preço como fator decisivo na escolha de uma farmácia. A pesquisa foi realizada pelo IFEPEC (Instituto Febrafar de Pesquisa e Educação Corporativa) em parceria com a Unicamp.





O educador financeiro da ABEFIN, Reinaldo Domingos, explicou que mesmo os medicamentos com preços tabelados podem ser economizados na hora da compra. “Uma coisa que poucas pessoas sabem é que se tabela apenas o valor máximo dos medicamentos, mas o mínimo as farmácias podem estabelecer de acordo com suas estratégias comerciais”, esclarece.



Confira as orientações sobre como economizar:

1. Pesquise preços

Esta não é hora de ir a diferentes farmácias, mas a maior parte das farmácias fornecem valores pela internet ou mesmo aplicativos e WhatsApp, é interessante pesquisar, pois os preços são realmente muito diferentes, sem contar que no final das contas uma drogaria pode cobrir o preço da concorrência. Parece besteira, mas a grande parte das pessoas não realiza essa pesquisa, vai apenas na farmácia de costume. Aconselho que o consumidor faça um cadastro de fidelidade, pois a prática pode resultar em descontos futuros. Consultar comparadores de preços online também é uma boa saída.

2. Cuidado com as armadilhas das farmácias

Mais até mesmo que os supermercados, as farmácias estão planejadas para levar as pessoas a comprarem mais, todo seu trajeto em uma farmácia, principalmente nas grandes redes levam a compra de produtos que não tem necessidade, principalmente medicamentos isentos de prescrição, por isso, todo cuidado é pouco, compre somente o necessário e evite produtos que não são seu foco e que não sejam os produtos fins das drogarias, como balas e chocolates, pois geralmente poderia comprar esses produtos no outro lado da rua pela metade do preço.

3. Prefira genéricos

Na grande maioria das vezes os medicamentos genéricos são mais em conta, assim a orientação é sempre buscar por essa alternativa nas farmácias e quando o médico for elaborar a prescrição, solicite que coloque o princípio ativo em vez da marca. Pesquise também entre laboratórios, pois os preços são variados.

4. Cadastre-se no programa Farmácia Popular

Muitas farmácias possuem um programa governamental chamado Farmácia Popular, esse oferece medicamentos gratuitos de hipertensão, diabetes ou asma para pessoas que possuem cadastro e receita. O programa também possibilita descontos de até 90% mais baixos. É necessário apenas ir a uma farmácia credenciada, apresentar a receita - que não precisa ser de um médico do Sistema Único de Saúde (SUS) - e a identidade para conseguir pegar medicamentos com desconto.

5. Utilize programas de fidelidade

A grande maioria das farmácias possui programas de fidelidades com grandes benefícios. Mas além disto existem os programas dos laboratórios, faça seu cadastro, pois são aceitos em muitas farmácias, gerando economia de até 70%. Veja se sua empresa, plano de saúde, sindicato ou associação de classe profissional não possui parceria com alguma rede.

6. Remédios gratuitos pelo SUS

É possível retirar gratuitamente alguns medicamentos disponibilizados pelo Ministério Público em Unidade Básica de Saúde (UBS), desde com a receita e o documento de identidade em mãos. Lembrando que no meio da pandemia existem casos de agendamento prévio para retirada de medicamentos e a possiblidade de terceiros retirarem com uma procuração.

Dicas: Associação Brasileira de Educadores Financeiros (ABEFIN)