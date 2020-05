BC da Tailândia corta juro à mínima histórica de 0,50% com impacto da covid-19

O Banco Central da Tailândia decidiu nesta quarta-feira cortar sua taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, para a mínima histórica de 0,50%, numa tentativa de sustentar a economia doméstica, que foi fortemente atingida pela pandemia de covid-19.



A redução anterior da principal taxa de juros da Tailândia havia ocorrido em março.



A decisão do BC tailandês veio em linha com a expectativa de 13 economistas consultados pelo The Wall Street Journal. Fonte: Dow Jones Newswires.