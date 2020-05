Senado conclui votação da MP que facilita venda de imóveis da União

O plenário do Senado concluiu há pouco a votação da medida provisória (MP) que facilita a venda de imóveis da União. Os senadores rejeitaram todas as sugestões de alterações ao texto. A matéria segue agora para sanção presidencial.



A medida, que teve o texto-base aprovado no Senado por 64 a 12 votos, permite a venda de imóveis em bloco se houver parecer técnico indicando que haverá maior valorização dos bens ou que a negociação isolada seria difícil.



O texto também traz estratégia para evitar a deterioração dos imóveis, com a permissão de celebração de contratos de gestão com empresas que ficarão responsáveis por todos os serviços da mesma instalação, da vigilância a limpeza.