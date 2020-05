Petrobras/Lara: Combustíveis limpos são tendência natural, mas de longo prazo

A diretora de Refino e Gás Natural da Petrobras, Anelise Lara, disse nesta terça-feira, 19, que os combustíveis limpos são uma tendência natural, mas de longo prazo. "É o clamor da sociedade, principalmente os jovens. Mas vemos isso no longo prazo. Para adotar um mecanismo de energias renováveis de forma mais forte é preciso de muito desenvolvimento e tecnologia", afirmou ela ao participar participa nesta terça do webinar "Como fica a abertura do downstream com a crise".



Segundo ela, qualquer projeção que se vê hoje da Agência Nacional de Energia aponta que em 2040, o óleo e o gás ainda serão os principais motores da matriz energética do País. A executiva afirma que o petróleo ainda tem muitas vantagens sobre essas formas de energia, e defendeu que a indústria está focada na descarbonização, que traz um grande beneficio para a sociedade como um todo. "Estamos focando na descarbonização de nossas atividades", disse.