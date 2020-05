Mercado de câmbio funcionará nos dia 20 e 21, mas derivativos dependem da B3

O mercado de câmbio brasileiro funcionará na quarta-feira, 20, e na quinta-feira, 21, inclusive para fins de contagem para liquidação de transações, a despeito da antecipação de feriados promovida pela prefeitura de São Paulo para estes dois dias. O Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) apurou, no entanto, que o pleno funcionamento do mercado ainda dependerá da B3, que ainda não se posicionou sobre o fechamento ou não nos dois dias.



No início da tarde desta terça, o Banco Central esclareceu, por meio de comunicado, que o feriado de Corpus Christi ocorrerá em todo o país, para fins de operações no mercado financeiro, no dia 11 de junho - como originalmente previsto. Este será o dia "não útil" para operações do mercado.



Assim, apesar de o município de São Paulo ter antecipado o feriado para esta quarta-feira, os bancos e os sistemas do BC funcionarão normalmente. Isso não inclui a B3, que ainda não se pronunciou sobre o funcionamento na quarta-feira.



No mercado de câmbio, como a maior parte das operações ocorrem com dólar futuro - negociado na B3 - não há certeza se, neste caso, haverá negócios.



No caso da quinta-feira, como o feriado antecipado foi o do Dia da Consciência Negra - um feriado municipal -, o mercado de câmbio também funcionará, inclusive para contagem de dias para liquidação. A situação é a mesma de quando há feriado em São Paulo, mas não no restante do País: a liquidez dos negócios com câmbio diminui, mas o mercado funciona nas praças fora da capital paulista. Novamente, ainda não existe definição sobre o funcionamento da B3 na quinta-feira, o que poderia elevar a liquidez.



Vale lembrar que, sem o funcionamento da B3, o BC também ficaria impossibilitado de fazer leilões de swap cambial nestes dias. Estas operações são feitas via Bolsa.



Agências



Embora esteja definido que o mercado de câmbio funcionará na quarta e na quinta-feira, ainda não está claro se as agências bancárias de São Paulo, com a antecipação de feriados, abrirão nestes dias.