Academia do Café da Savassi, em BH, fecha as portas por causa da pandemia

Júlia Fortini, da Academia do Café, que encerrou atividades na unidade Savassi (foto: Daniel Magalhães/Divulgação)

Mais um estabelecimento vítima do impacto econômico do novo coronavírus em Belo Horizonte. Desta vez, a unidade da Savassi da Academia do Café, estabelecimento dedicado à bebida tão apreciada pelos brasileiros, fechou as portas.

A loja fechada funcionava na"Depois de muitas tentativas e conversas, tivemos que tomar a difícil decisão de fechar a nossa unidade savassiana.mas a triste situação da pandemia trouxe ade fechar nossas portas e entregar o ponto", explicou a gerência pelas redes sociais.

Com isso, a Academia do Café permanece apenas com sua unidade na Rua Grão Pará, no Bairro Funcionários, Centro-Sul de BH.

"Esse lugar sem as pessoas, sem os papos no deck, sem nosso mural que conta lindamente a história do café, sem a nossa história, é apenas um espaço. Assim que tudo isso passar vamos continuar essa trajetória em outro local, com toda certeza!", informou o estabelecimento.

A administração da marca garantiu que uma nova loja, talvez até mesmo na Savassi, deverá ser aberta após a pandemia. Contudo, não deu detalhes sobre o projeto.

Confira a nota completa do estabelecimento abaixo:

Outra vítima

Além da Academia do Café, o coworking Guaja, que funcionava no Funcionários, também no Centro-Sul de BH, fechou as portas no início do mês. Foram sete anos na Rua Santa Rita Durão, que foram interrompidos por causa da pandemia da COVID-19.

"Os desdobramentos da atual crise e a imprevisibilidade trazida pela pandemia da Covid-19 nos exigiu a triste, embora necessária, decisão de fecharmos nossas portas. Nosso espaço na querida esquina da Afonso Pena não retomará suas atividades", disse o fundador do espaço, Lucas Durães, nas redes sociais.