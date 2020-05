IBC-Br cai 0,28% no 1º trimestre ante mesmo período de 2019

O Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) acumulou baixa de 0,28% no primeiro trimestre do ano, informou nesta sexta-feira, 15, o Banco Central. O porcentual, que diz respeito à série sem ajustes sazonais, já é influenciado pelos efeitos da pandemia do novo coronavírus sobre a economia.



Pela mesma série, o IBC-Br apresenta alta de 0,75% nos 12 meses encerrados em março.



O BC informou ainda que o IBC-Br acumulou baixa de 0,95% no primeiro trimestre ante o quarto trimestre de 2019, pela série com ajustes sazonais.



Conhecido como uma espécie de "prévia do BC para o PIB", o IBC-Br serve mais precisamente como parâmetro para avaliar o ritmo da economia brasileira ao longo dos meses.



Na última quarta-feira, o Ministério da Economia divulgou projeção de queda de 4,7% para o Produto Interno Bruto (PIB) em 2020. No Relatório de Mercado Focus divulgado pelo BC na última segunda-feira, a projeção é de queda de 4,11% do PIB em 2020.



Revisões



O Banco Central revisou nesta sexta dados de seu IBC-Br na margem, na série com ajuste. O IBC-Br de fevereiro passou de 0,35% para 0,32%, enquanto o índice de janeiro, de -0,01% para 0,05%.



No caso de dezembro, o índice foi mantido em -0,34%. O dado de novembro passou de -0,08% para -0,06% e o de outubro foi de 0,25% para 0,26%. Em relação a setembro, o BC alterou o indicador de 0,50% para 0,48%.