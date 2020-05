Programa de financiamento da folha de pagamentos está em revisão, diz Mansueto

Mansueto Almeida, secretário do Tesouro Nacional (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

, disse que o programa deestá em revisão. Em audiência virtual na Comissão Mista de Acompanhamento dado, Almeida afirmou que R$ 17 bilhões dos R$ 34 bilhões em recursos do Tesouro Nacional para a linha de crédito para pagamento de salários já foram liberados, mas que o dinheiro "não chegou na ponta".Ele afirmou que as empresas estão reclamando porque uma das exigências do programa é que os empregados não poderão ser demitidos após o financiamento dos salários."As empresas estão inseguras se precisarão ou não colocar o trabalhador para fora. Vai sobrar dinheiro na linha", afirmou.A linha emergencial de R$ 40 bilhões foi anunciada em março pelo presidentepara pequenas e médias empresas e foi elaborada em conjunto com oO recurso é depositado diretamente na conta de cada trabalhador indicado pela empresa, que não pode demiti-lo no período. Do valor total, R$ 34 bilhões são recursos do Tesouro Nacional e, o restante, do banco que operar a linha.