Trump diz estudar impor regras mais rígidas a empresas chinesas em bolsas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o governo norte-americano está estudando "fortemente" se deve impor regras mais rígidas a empresas chinesas listadas nas bolsas do país. Atualmente, essas companhias não estão sujeitas às mesmas regulações de contabilidade seguidas pela corporações americanas.



Em entrevista à Fox Bussiness, o republicano ponderou que, caso adote as medidas, as empresas chinesas podem decidir tirar suas ações dos EUA.



"Elas podem dizer: vamos nos mudar para Londres ou para Hong Kong", explicou Trump.