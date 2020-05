Fitch altera de estável para negativa perspectiva de rating de SP, RJ, MA, SC, PR

A agência de classificação de risco Fitch alterou de estável para negativa a perspectiva dos ratings dos Estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Santa Catarina e Maranhão, além da cidade de São Paulo. O rating de probabilidade de inadimplência do emissor (IDR, na sigla em inglês) de todos eles foi mantido em BB-.



"Os pontos fortes e fracos do crédito para todos os seis emissores permanecem os mesmos. Os ratings nacionais desses emissores foram confirmados e as perspectivas também foram revisadas para negativa, de estável", disse a Fitch em relatório.