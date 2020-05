Bolsonaro diz que atenderá Guedes '100%' e vetará reajuste de servidores

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 11, que irá atender em "100%" a demanda do ministro da Economia, Paulo Guedes, e manterá a proposta de congelamento salarial para servidores públicos até dezembro de 2021.



A proposta é a contrapartida de estados e municípios para que fosse aprovado o projeto de socorro financeiro, de R$ 60 bilhões em injeção de recursos do Tesouro para minimizar os impactos do novo coronavírus na economia local. A proposta incluiu a renegociação e postergação de dívidas. No entanto, várias categorias foram excluídas na tramitação do projeto no Congresso, o que levou Guedes a pedir o veto de Bolsonaro às mudanças.



"Conversei de manhã com Paulo Guedes. Economia trabalha nae vamos atender 100% o Paulo Guedes", disse Bolsonaro ao chegar ao Palácio da Alvorada. Segundo ele, os vetos, 13. "Talvez quarta-feira vamos decidir. Servidor público vai estar congelado, a tendência neste ano é ter deflação, porque, exceto servidor público", disse.Para o presidente, a grande maioria dos servidores públicos éque se a economia não se recuperar não haverá dinheiro para pagar os salários. "Até 31 de dezembro do ano que vem, se for vetado e não derrubarem o veto, não tem mais nada que fazer na economia a não ser", disse Bolsonaro, citando um novo decreto assinado por ele que teria revogado mais de 300 outros decretos.