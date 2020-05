Saúde mental dos empregados na quarentena preocupa as empresas

Trabalho sem convívio social: companhias se estruturam para enfrentar eventuais distúrbios psicológicos causados pelo isolamento (foto: Ina Fasbiner/AFP)





Com milhares de brasileiros trabalhando de suas casas como medida para contenção da pandemia do novo coronavírus, as empresas passaram a ter uma preocupação maior com a saúde mental dos colaboradores e adotaram medidas para evitar que os transtornos ocorridos na China, onde parte da população desenvolveu distúrbios psíquicos com a quarentena e isolamento social adotados no país, ocorram também no Brasil. “A preocupação com a saúde mental atinge dois grupos, tanto os profissionais que estão em isolamento, quanto os que estão nas operações que não podem parar e o importante é construir canais para dar vazão ao estresse dessa situação”, afirma a psicóloga Isabel Pimenta Castro Spinola, professora nos cursos de psicologia do Centro Universitário Una e Uni-BH.





O estresse do confinamento vem preocupando autoridades em todo o mundo, onde bilhões de pessoas estão em isolamento social. Em Minas, grandes empresas adotaram programas e medidas para mitigar o impacto da nova realidade imposta pela pandemia de COVID-19. E não apenas elas. Também instituições agem para evitar danos com o aumento da ansiedade e da depressão que as mudanças naturalmente provocam. Na Una e Uni-BH foi montado desde março um grupo de alunos de psicologia do 9º e 10º períodos do curso sob supervisão dos professores para dar apoio aos 120 mil alunos e professores e colaboradores dos centros universitários. “Se a pessoa tem irritabilidade e depressão em excesso ela deve procurar ajuda de um plantão psicológico, que vai fazer o acolhimento para o esvaziamento dessa angústia”, orienta Isabel Spinola.





trabalho em home office é uma mudança de hábito que gera ansiedade e muitas vezes com aumento da carga de trabalho em função do on-line e que o profissional tem de ter estrutura emocional para atuar nessa situação. “Se não tiver uma atenção especial para a saúde mental, o que era difícil pode ficar impossível”, alerta Isabel. A psicóloga acredita que com essa situação (isolamento social) as pessoas do setor de gestão de recursos humanos das empresas estão tendo que se reinventar e uma série delas oferece agora atendimento psicológico de um profissional on-line.



Rute Melo Araújo, gerente de Gente e Serviços da VLI: "Em 12 de março, a empresa começou a se mobilizar e fez a adoção de medidas como cancelamento de viagens. No dia 16, intensificou o home office, e no dia 18 já começou o trabalho com a preocupação com a saúde mental" (foto: Gustavo Andrade/Divulgação)



Teleatendimento A siderúrgica Gerdau ampliou seu programa +Cuidado desde março para que a rede credenciada de psicólogos realize sessões via teleatendimento. O programa da empresa prevê atendimento de saúde, social, financeiro e jurídico para os funcionários e dependentes da empresa. “Durante a pandemia da COVID-19 o programa tem realizado seu atendimento assistencial e psicológico por um telefone 0800, com teleatendimentos seguindo as orientações do Conselho Nacional de Psicologia”, afirma a gerente de Desenvolvimento Humano e coordenadora do Cuidado da Gerdau, Adriana Mansueto.