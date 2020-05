Setor do comércio de bens, serviços e turismo ganha guia de retomada das atividades

(foto: CNC/Reprodução)



A Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) produziu um guia com orientações sobre o momento da retomada das atividades econômicas no Brasil após a quarentena. O guia tem sugestões de procedimentos práticos nas áreas tributária, trabalhista, financeira, sanitária, entre outras.









O guia apresenta desde orientações dos ministérios da Saúde e da Economia até linhas de crédito disponíveis, passando pela importância do marketing digital e flexibilização das atividades. O documento inclui, ainda, sugestão de cronograma para a retomada gradual dos negócios.





De acordo com José Roberto Tadros, presidente da CNC, o retorno gradual, na maior parte dos estados, às atividades comerciais que não estavam enquadradas como essenciais – essas já vinham funcionando – levou a CNC a criar o documento. "As informações que estamos disponibilizando podem ser usadas como suporte a um planejamento estratégico por parte dos empresários do comércio de bens, serviços e turismo", destaca.