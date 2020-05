Bolsonaro assina decreto sobre construção civil como atividade essencial

Jair Bolsonaro assinou o decreto na manhã desta quinta-feira (7) (foto: Marcos Corrêa/ PR)

, assinou nesta quinta-feira, 7,colocando no rol deo setor de. Após participar de reunião com empresários no Supremo Tribunal Federal (), Bolsonaro disse que outras categorias serão incluídas "nas próximas horas e nos próximos dias".Ele afirmou que está fazendo isso para que esses setores possam funcionar durante a pandemia.Ressaltou que o funcionamento de atividades que não estão listadas no decreto de atividades essenciais é decidido por Estados e municípios, por determinação do STF."Alguns Estados exageraram, mas não estou brigando com ninguém", afirmou Bolsonaro. "Vamos colocar novas categorias com responsabilidade e observando as normas do Ministério da Saúde. Porque senão, depois da UTI, é o cemitério, e não queremos isso para o Brasil", completou.