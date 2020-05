Embraer confirma que estuda com bancos privados propostas sobre linha do BNDES

A Embraer confirma que estuda com bancos privados propostas de financiamento, em especial sobre a linha BNDES pré-embarque. O posicionamento vem em resposta a ofício da CVM/B3 sobre nota no Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, publicada no dia 5, de que a companhia havia contratado o Itaú para assessorar pacote de socorro com BNDES e bancos privados.



"A Embraer, o BNDES e alguns bancos privados, no Brasil e no exterior, estão discutindo algumas propostas de financiamento, principalmente uma voltada para financiamento ao capital de giro para exportações (BNDES Pré-Embarque), que não altera o atual quadro acionário da Companhia, provendo capital de giro, reforço de capital e possibilitando a melhoria do perfil de endividamento", diz o comunicado.



A fabricante de aeronaves lembra que já havia divulgado que "está estudando estruturas de financiamento junto a bancos privados e públicos como parte do processo de gestão diligente do seu

endividamento e caixa com o objetivo de reforçar a posição de liquidez", mas que ainda não determinou o modelo de financiamento específico que será utilizado.



A empresa informa ainda que outras linhas de financiamento alternativas, incluindo instrumentos conversíveis, estão sendo estudadas com a assessoria de bancos privados.