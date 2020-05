Caixa: total de cadastros para auxílio emergencial de R$ 600 chega a 96,9 milhões

Quase 97 milhões de brasileiros fizeram o cadastro para receber o auxílio emergencial de R$ 600 até agora. De acordo com a Caixa, 50,1 milhões foram aprovados e estão recebendo a primeira parcela. Mas, o total de cadastros chega a 96,9 milhões.



"Estamos reenviando respostas para pessoas que tinham cadastro inconclusivo ou negativo. Peço que chequem os aplicativos. Muitas já receberam e estão indo às agências", afirmou o presidente da Caixa, Pedro Guimarães.



De acordo com o presidente, 80% dos beneficiários foram até a agência sacar e apenas 20% fizeram transferência ou pagamentos digitais.



O presidente da instituição disse que está conversando com prefeituras e pediu apoio para organizar áreas externas das agências. A Caixa se ofereceu para distribuir máscaras para a população em suas agências.