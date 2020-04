Expectativa é de que até 5 milhões de empregos sejam preservados, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 30, que os programas do governo para proteção de emprego já preservaram 4,3 milhões de vagas formais, citando a medida que permite a suspensão de contratos ou a redução da jornada com diminuição proporcional dos salários. Nesses casos, o governo compensa parte da perda salarial dos trabalhadores.



"A expectativa é que até 5 milhões de empregos sejam preservados até o fim do dia de hoje, enquanto nos Estados Unidos já são 26 milhões de pedidos de seguro-desemprego", afirmou Guedes, em audiência pública da Comissão Mista do Congresso que acompanha as medidas relacionadas ao novo coronavírus.



Guedes voltou a dizer que os bancos foram conservadores e se protegeram quando o governo liberou liquidez no sistema financeiro via compulsórios. "Começamos então a disparar os empréstimos setorizados, o que foi muito elogiado lá fora. Os programas estão funcionando, apesar de críticas de que o crédito não chega na ponta", completou.



Aprovação de marcos



O ministro da Economia também defendeu que, uma vez combatida a crise da Saúde, o governo e o Congresso precisam continuar aprovando as reformas. "São as reformas que irão nos tirar do buraco. Temos que melhorar os marcos regulatórios do saneamento, da energia elétrica, do petróleo e gás e da infraestrutura", afirmou.



Guedes voltou a dizer que o Brasil surpreenderá o mundo ao sair da crise. "Tenho essa certeza porque temos um Congresso reformista, que está trabalhando muito mesmo durante a crise", completou.