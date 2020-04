Preço do leite pode variar até 82% na Grande BH

(foto: Pixabay) variação no preço do leite, leite em pó e fraldas descartáveis nos supermercados e drogarias da grande BH, entre os dias 20 e 24 de abril. O litro do leite registrou diferença de até 82%. Já o leite em pó teve variação de até 42%. Os pais recentes também precisam ficar atentos com relação ao preço das fraldas descartáveis, produto no qual a diferença chegou em 83%, de acordo com o site de pesquisas Mercado Mineiro.



Entre as marcas pesquisadas, a menor variação foi observada no leite integral Itambé 1 litro, que pode custar de R$3,28 até R$3,98, com uma diferença de 21% e preço médio de R$3,65. O leite integral Italac 1 litro pode custar de R$3,10 até R$3,79, com uma diferença de 22% e preço médio de R$3,27.



Já o leite integral Cotochés 1 litro pode custar de R$2,79 até R$3,69, com uma diferença de 31% e preço médio de R$3,26. O leite integral Porto Alegre 1 litro pode custar de R$2,69 até R$3,40, com preço médio de R$3,05, também com uma diferença de 31%. Já o leite integral Cemil 1 litro pode custar de R$2,29 até R$4,19, apresentou a maior variação, com uma diferença de 82% e preço médio de R$3,29.





O melhor é pesquisar bem antes de comprar, já que a cariação ocorre também com os leites em pó, no qual a maior diferença foi encontrada no leite em pó Itambé 400g, que pode custar R$9,99 até R$14,28, com uma diferença de 42%, e preço médio R$11,72. O leite em pó Nestlé Neslac Comfor Lata 800g, pode custar R$31,28 até R$42,98, com uma diferença de 37%, com preço médio R$35,41. O leite em pó Milnutri Lata 800g pode custar de R$35,15 até R$41,89, com uma diferença de 19% e o preço médio de R$37,86.





Fraldas Descartáveis

A pechincha é uma aliada das famílias na hora de comprar um outro item: as fraldas descartáveis, que registraram diferenças ainda maiores, chegando a 83%, como aconteceu com a fralda Pampers Supersec Mega, que pode custar de R$29,90 até R$54,90. A fralda Pampers Confort Sec pode custar R$31,80 até R$51,15, uma diferença de 60% e com preço médio de R$40,97.



A fralda Huggies Roupinha Tripla Proteção pode custar de R$23,99 até R$36,75, uma diferença de 53% e tem o preço médio de R$32,66. Já a fralda Huggies Soft Touch Mega pode custar de R$29,98 até R$45,90, uma diferença de 53% e o preço médio é de R$38,59. A fralda Huggies Turma da Mônica Tripla Proteção Jumbo pode custar de R$32,90 até R$52,90, com uma diferença de 60,70% e com preço médio de R$42,84. A fralda Looney Tunes Mega pode custar de R$25,90 até R$38,80, com diferença de 49% e com preço médio de R$32,35.



Os consumidores terão acesso aos preços com fotos, nome dos estabelecimentos, endereço, mapa de localização e prazo de validade no aplicativo comOferta que pode ser baixado gratuitamente nas lojas Google Play e AppStore.