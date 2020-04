Encomendas de bens duráveis nos EUA sofrem queda de 14,4% em março

As encomendas de bens duráveis nos Estados Unidos sofreram uma violenta queda de 14,4% em março ante fevereiro, em meio aos efeitos da pandemia do novo coronavírus, segundo pesquisa divulgada hoje pelo Departamento do Comércio.



O resultado foi pior do que o esperado por analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam redução de 12% no mês passado. Fonte: Dow Jones Newswires.