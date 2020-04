BC da Rússia reduz juro principal a 5,50% e sinaliza novos cortes

O Banco Central da Rússia decidiu nesta sexta-feira cortar sua principal taxa de juros em 0,50 ponto porcentual, a 5,50%, em meio aos efeitos negativos da pandemia de coronavírus, e sinalizou que poderá reduzi-la ainda mais nos próximos meses.



Em comunicado, o BC russo avalia que a situação mudou "de forma dramática" desde sua reunião de março, com a Rússia e países do mundo inteiro adotando medidas de restrição numa tentativa de conter a disseminação da covid-19, o que prejudicou a atividade econômica.



Com base nisso, a instituição vai manter uma política monetária acomodatícia. A previsão do BC russo é que a inflação do país alcançará entre 3,8% e 4,8% em 2020, antes de se estabilizar para uma taxa em torno de 4%.



Se o cenário básico se cumprir, o BC russo diz que manterá "aberta a possibilidade de mais reduções da taxa básica nas próximas reuniões".