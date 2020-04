Intel registra alta no lucro líquido a US$ 5,7 bilhões no 1º trimestre

A Intel informou que nesta quinta-feira, 23, que registrou lucro líquido de US$ 5,7 bilhões no primeiro trimestre, uma alta de 28% na comparação com igual período do ano passado, com lucro ajustado por ação de US$ 1,31, avanço de 51% na mesma comparação e superior à previsão de US$ 1,28 dos analistas ouvidos pelo FactSet. O A receita da companhia ficou em US$ 19,8 bilhões, alta anual de 23%.



A Intel informou que não divulgaria projeção (guidance) para todo o ano atual, por causa da incerteza no cenário com a pandemia de coronavírus. Para o segundo trimestre, a empresa disse esperar lucro por ação de US$ 1,04 e receita de US$ 18,5 bilhões.



Após o balanço, a ação da Intel recuava 5,47% no after hours em Nova York, às 17h40 (de Brasília). O papel, porém, era influenciado por uma notícia da Bloomberg de que a Apple pretende lançar seu próprio chip para Mac em 2021, o que representaria uma perda de mercado para a Intel.

(Com informações da Dow Jones Newswires)