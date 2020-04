Mesmo com planos para fim da quarentena, Bolsas de NY e petróleo levam tombo

As Bolsas de Nova York fecharam em queda hoje, em um pregão marcado pelo tombo no preço do petróleo, com o contrato WTI para maio cotado abaixo de US$ 0. Apesar das perspectivas para a reabertura da economia americana, as incertezas decorrentes da pandemia de coronavírus continuam a pesar sobre as ações.



O índice Dow Jones encerrou em queda de 2,44%, a 23.650,44 pontos, o S&P; 500 perdeu 1,79%, a 2.823,16 pontos e o Nasdaq recuou 1,03%, a 8.560,73 pontos. O índice VIX, espécie de termômetro do medo em Wall Street, subiu 14,89%, a 43,83 pontos, na máxima do dia.



No final da manhã, os índices chegaram a ter um breve alívio, com o Nasdaq operando em território positivo por alguns minutos, após o diretor do Conselho Econômico Nacional da Casa Branca, Larry Kudlow, afirmar, em entrevista à Bloomberg TV, que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem o "objetivo aspiracional" de reabrir a economia em 1º de maio. No entanto, o bom humor não se sustentou, com o noticiário sobre o mercado de petróleo.



Em meio a relatos de falta de espaço para armazenamento da commodity, por conta da demanda deprimida, o WTI para maio encerrou hoje em queda de 305,97%, a US$ -37,63. O contrato de junho, o mais líquido, despencou 18,48%, a US$ 20,43. O cenário pressionou os papéis ligados ao setor nas bolsas, com o subíndice de energia do S&P; 500 perdendo 2,92%. Já a ação da ExxonMobil caiu 4,72%, a da Chevron recuou 4,20% e da Occidental Petroleum desabou 7,63%.



A Capital Economics prevê que as disfunções no mercado de petróleo continuarão a predominar em curto prazo, à medida que a pandemia de coronavírus derruba a demanda global. "Assumindo que a atividade econômica se recupere na segunda metade de 2020, prevemos que tanto o Brent quanto o WTI voltará à casa de US$ 45 o barril", avalia.



Diante das incertezas, as perspectivas para um novo pacote fiscal para atenuar os efeitos econômicos do coronavírus nos EUA ficaram em segundo plano. A Casa Branca negocia com lideranças democratas no Congresso mais recursos para o programa de empréstimos a pequenas empresas. Segundo o BBH, os gastos provavelmente afetará as classificações de risco de crédito do país. "Outros países também estão em risco ao redor do mundo enquanto governos usam a política fiscal para mitigar as perdas da covid-19", explica o banco.



Após o fechamento das bolsas, a IBM divulgou que registrou lucro líquido de US$ 1,18 bilhão no primeiro trimestre de 2020. Com a notícia, a ação da companhia caia 0,76% no after hours, por volta das 17h26 (em Brasília).