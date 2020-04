Bolsonaro revoga MP do Contrato Verde e Amarelo

Bolsonaro afirma que a MP deverá ser editada para definir novas regras para o contrato Verde Amarelo durante a crise (foto: Reprodução Wikipedia )

decidiua medidaque instituiu o(MP 905/2019). O texto perderia a validade nesta segunda-feira, caso não fosse votado no. A opção revogação ocorreu por meio de acordo com o"Diante da iminente caducidade da, optei por, mediante entendimento com o", escreveuem publicação em sua página no. Com o acordo,comunicou o cancelamento da sessão remota marcada para hoje.informou também que uma novadeverá serpara definir novas regras para odurante a crise provocada pelo"Paraeditaremos nova, específica para tratar do contratodurante o período de enfrentamento da", disse naA ideia de umada medida foi sugerida ontem portambém em suas. No sábado,chamou ode "meu" e disse quena votação do texto a tempo de, mas não detalhou se tinhaacordo compara tal.O programafoi criado pelono ano passado com ode reduzir encargospara empresas e, com isso, estimular aO incentivo vale para atemporária de jovens de

Edição extra do Diário Oficial da União que circula na tarde desta segunda (20), traz a Medida Provisória 955 que revoga a MP 905 que instituiu o Contrato de Trabalho Verde e Amarelo.

Senado



Com a decisão do presidente, o Senado cancelou a sessão agendada para esta tarde. "O Presidente da República atendeu ao pleito manifestado pelo Senado e decidiu revogar a MP 905, do Contrato Verde e Amarelo, reeditando suas partes mais relevantes na sequência", diz nota da assessoria de imprensa da Presidência do Senado divulgada há pouco. "Essa medida é importante para que o Congresso Nacional possa aperfeiçoar esse importante programa e garantir o emprego dos brasileiros."



Davi Alcolumbre sugeriu no domingo (19) que Bolsonaro reeditasse a MP, que reduz contribuições de empresas para estimular a contratação de jovens de 18 a 29 anos e pessoas acima de 55 anos.

No sábado, Bolsonaro disse a apoiadores, em frente ao Palácio do Planalto, que a medida seria votada pelos senadores nesta segunda-feira (20). "Deve ser votada segunda-feira. Tenho nada contra o Davi (Alcolumbre). Davi é meu chapa", respondeu após ser perguntado se teria feito um acordo com o presidente da Casa.



No domingo (19), porém, Alcolumbre usou o Twitter para sugerir a Bolsonaro reeditar a MP amanhã, no dia em que ela perde a validade, caso o Senado não aprove o texto. "Assim, o Congresso Nacional terá mais tempo para aperfeiçoar as regras desse importante programa", afirmou.