SRB pede urgência na votação da 'MP Verde e Amarelo' em carta a Alcolumbre

A Sociedade Rural Brasileira (SRB) enviou na Sexta-feira (17) um ofício ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), pedindo que a Medida Provisória do Contrato Verde e Amarelo volte à pauta de votação em caráter de urgência. A MP 905/2020, que reduz contribuições de empresas para estimular a contratação de jovens de 18 a 29 anos e pessoas acima de 55 anos, estava prevista para ser votada na sexta-feira, mas foi retirada da pauta. Esta Segunda-feira (20) é o último dia em que a MP tem poder legal. Se não for votado, o projeto perde a validade.



Segundo a carta, a MP é "um dos principais instrumentos" editados pelo governo federal para retomada da economia e fortalecimento do País, "se tornando ainda mais necessária" após a pandemia do Covid-19. "Para nós, produtores e proprietários rurais, embora alguns setores da nossa classe não estejam sendo afetados por ora, grande parte do setor agropecuário já vem sofrendo os efeitos dessa pandemia, em vista da falta de consumo e dificuldades em se manter a população economicamente ativa em seus postos de trabalho", disse a presidente da SRB, Teresa Vendramini, no ofício. "Entendemos que os mecanismos gerados pela MP 905/2020 poderão fortalecer o fornecimento de alimentos, fibras e energia, garantindo o equilíbrio socioeconômico do setor agropecuário e, principalmente, de toda sociedade."