Mansueto: Privatização da Eletrobras é muito importante

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, disse nesta quinta-feira, 16, durante live promovida pela Necton Investimentos, que é favorável à privatização do Sistema Eletrobras. "A privatização da Eletrobras é muito importante", afirmou.



Para os que debatem o tamanho da presença do Estado na economia, se deve ser grande ou pequena, o secretário do Tesouro diz se tratar de uma discussão inócua porque, na avaliação dele, o tamanho do Estado é uma questão de escolha política de cada País.



Não é a primeira vez que Mansueto fala sobre essa questão da presença do Estado na economia. E em todas as vezes que abordou este assunto, como fez hoje, disse que não importa o tamanho do Estado na economia, mas sim se os serviços prestados que a sociedade demanda são de boa qualidade.



"Se os serviços demandados são de boa qualidade, são eficientes, não importa se quem está prestando os serviços é o governo ou a iniciativa privada", reiterou Mansueto.



"O tamanho do Estado do século 21 será maior. Mas o debate sobre o tamanho ótimo é inócuo", disse o secretário do Tesouro.