BC adia para outubro entrada em vigor de regulamentação sobre lavagem de dinheiro

Em meio às dificuldades operacionais das instituições financeiras, na esteira da pandemia do novo coronavírus, o BC decidiu adiar de julho para 1º de outubro a entrada em vigor da nova regulamentação sobre política, procedimentos e controles internos a serem adotados na prevenção de crimes de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos e valores e de financiamento ao terrorismo.



Em outra decisão, o BC também elevou de 60 para 90 dias o prazo de divulgação do relatório "Pilar 3" referente às datas-bases de 31 de março de 2020 e de 30 de junho de 2020. "O relatório de Pilar 3 traz informações financeiras sobre o cálculo do capital, o cumprimento de limites prudenciais e o gerenciamento de riscos por parte das instituições financeiras", esclareceu o BC por meio de nota.



Essas mudanças foram feitas por meio de duas circulares aprovadas na quarta-feira em reunião da Diretoria Colegiada do Banco Central.