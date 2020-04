FGV: indicador de incerteza sobe 44,5 pontos em prévia de abril, a 211,6 pontos

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) subiu 44,5 pontos na passagem de março para abril, segundo a prévia do indicador deste mês divulgado em edição extraordinária pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Se confirmado, o índice subirá a 211,6 pontos, maior nível da série histórica.



Em março, o IIE-Br já tinha registrado uma alta de 52,0 pontos. O atual nível do indicador alcançado na prévia de abril supera em mais de 100 pontos o início da zona de incerteza elevada (acima de 110 pontos). Antes da pandemia do novo coronavírus, o ponto mais elevado da série histórica do indicador foi alcançado em setembro de 2015, aos 136,8 pontos.



O IIE-Br é composto por dois componentes: o IIE-Br Mídia, que faz o mapeamento nos principais jornais da frequência de notícias com menção à incerteza; e o IIE-Br Expectativa, que é construído a partir das dispersões das previsões para a taxa de câmbio e para o IPCA.



Na prévia de abril, o componente de Mídia subiu 35,5 pontos, para o nível recorde de 196,5 pontos. Já o componente de Expectativa avançou 62,6 pontos, para 226,1 pontos, o segundo maior nível da série, abaixo apenas do patamar de outubro de 2002, quando o indicador chegou a 257,5 pontos.



A prévia do Indicador de Incerteza da Economia Brasileira coletou dados entre o dia 26 do mês anterior ao dia 14 de abril. O resultado fechado do mês será divulgado no próximo dia 30.