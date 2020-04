China atrai US$ 31,2 bilhões em IED no 1º trimestre, queda de 12,8%

A China atraiu US$ 31,2 bilhões em investimento estrangeiro direto (IED) no primeiro trimestre de 2020, 12,8% menos do que no mesmo período do ano passado, segundo dados publicados hoje pelo Ministério de Comércio chinês.



Apenas em março, o IED medido em yuans diminuiu 14,1% na comparação anual.



O governo chinês tem adotado medidas para estabilizar o IED, depois que a disseminação do coronavírus prejudicou o comércio global e os investimentos. Fonte: Dow Jones Newswires.