Com previsão de queda em arrecadação, Doria anuncia programa de contingenciamento

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou nesta terça-feira, 14, que o Estado irá implementar um programa de contingenciamento para a superação da crise causada pelo novo coronavírus. Segundo o vice-governador do Estado, Rodrigo Garcia (DEM), a previsão de arrecadação no ICMS projeta uma queda de R$ 9,7 bilhões pelos próximos três meses.



De acordo com Garcia, o governo calcula uma redução de 6% da atividade econômica, de 30% nas importações e um aumento de 5% na inadimplência, durante o mês de abril.



"Essa estimativa para o mês de maio é hoje impossível de ser feita com precisão, mas nós sabemos que cairá mais a atividade econômica, a inadimplência se mantém e talvez (haja) uma pequena recuperação no mês", informou Garcia. "Tudo isso projetado para a nossa realidade dá uma perda total de arrecadação de quase R$ 10 bilhões (em três meses)", completou.



Para este mês, Garcia afirmou que o governo calcula uma despesa de R$ 12,7 bilhões por mês e uma arrecadação de R$ 9,9 bilhões, o que resultaria em déficit de R$ 2,8 bilhões.



O governo de São Paulo publicou no período da manhã dois decretos que tratam do custeio da máquina pública e do funcionalismo estadual.



Segundo o vice-governador, a meta é reduzir em 20% o custeio do Estado, ou R$ 2,3 bilhões, salvaguardadas as áreas essenciais, como Saúde e Segurança Pública.