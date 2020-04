COVID-19: bancos estudam dar carência para o crédito consignado

Os bancos estudam forma de suspender temporariamente a cobrança das parcelas do crédito consignado (foto: Divulgação/ Caixa Econômica) bancos brasileiros estão estudando uma forma de suspender temporariamente a cobrança das parcelas do crédito consignado, como já vem sendo feito nos empréstimos pessoais e financiamentos imobiliários de bancos como a Caixa Econômica Federal. A medida visa dar um alívio financeiro aos brasileiros que têm operações de crédito em aberto durante a pandemia do coronavírus. Osestão estudando uma forma de suspender temporariamente a cobrança das, como já vem sendo feito nos empréstimos pessoais e financiamentos imobiliários de bancos como a. A medida visa dar um alívio financeiro aos brasileiros que têm operações de crédito em aberto durante a









Ele explicou ainda que a carência do consignado só não foi implementada ainda por conta de problemas operacionais. Afinal, diferente do que acontece com as outras linhas de crédito, o consignado é descontado automaticamente do salário ou da aposentadoria dos brasileiros. "Estamos buscando ultrapassar os problemas operacionais, porque o consignado envolve milhares de municípios, empresas e estados que processam a folha de pagamento [dos nossos clientes]", disse Sidney.





O presidente da Febraban não deu uma previsão de quando os bancos podem chegar a uma solução para essa questão, mas destacou a importância da medida. Ele explicou que, hoje, o crédito consignado representa mais de 1/3 de todo o crédito livre que é oferecido à pessoa física no Brasil, já que tem uma das menores taxas de juros do mercado de crédito brasileiro.

Renegociação

A Febraban calcula que o setor bancário já autorizou a renegociação de mais de R$ 130 bilhões em crédito desde o início da pandemia do novo coronavírus no Brasil. A renegociação, na maior parte dos casos, permite que os clientes afetados financeiramente pela crise da COVID-19 suspendam por até dois meses o pagamento dos contratos bancários.





"Ainda em 16 de março, anunciamos um programa de renovação de crédito, com a prorrogação das parcelas por 60 dias, em várias linhas. Já renegociamos algo em torno de R$ 130 bilhões e recebemos dois milhões de pedidos de renegociação de dívida", lembrou Isaac Sidney, pouco antes de anunciar que a Febraban agora estuda como estender esse programa ao crédito consignado.





O presidente da Febraban ainda garantiu que, se for necessário, o setor bancário pode estender essa renegociação por mais tempo. A prorrogação pode ser anunciada se a pandemia do novo coronavírus durar mais tempo que o esperado, por exemplo. "Os bancos estão abertos a continuar renegociando e a dar uma carência mais longa, se for preciso", garantiu.





Ele concluiu a live dizendo que o setor está disposto a ajudar os brasileiros a enfrentarem essa crise e que, por isso, além desse esforço de renegociação, também já concedeu cerca de R$ 270 bilhões em novas operações de crédito em meio à pandemia.